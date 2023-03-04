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00:25 04.03.2023

Шольц на зустрічі з Байденом: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

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Шольц на зустрічі з Байденом: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у ході зустрічі у Білому Домі з президентом США Джозефом Байденом, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, передає видання CNN.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу світові, що походить від Росії, що вторглася в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися в ногу, і що ми зробили можливим, щоб ми могли дати необхідну підтримку Україні упродовж усього цього часу", - сказав Шольц на зустрічі у п'ятницю.

У свою чергу Байден зазначив, що підтримка України Шольцем "мала величезне значення" під час війни.

"Ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку, і знаєте, я б сказав, що окрім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви привели до історичних змін вдома - збільшення видатків на оборону та диверсифікації". російських джерел енергії – я знаю, що це було непросто, дуже складно для вас”, – сказав Байден.

"Як союзники по НАТО, ми робимо альянс сильнішим і боєздатнішим", - додав американський лідер.

Теги: #сша #україна #німеччина #лідери

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