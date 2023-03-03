Латвія візьме участь у відновленні інфраструктури в Чернігівській області - президент

Латвійська Республіка візьме участь у відновленні інфраструктури в Чернігівській області, заявив президент Латвії Егілс Левітс.

"Латвія приєднається до процесу відновлення в Чернігівській області. Бюджет буде затверджено наступного тижня. У ньому окремим рядком буде прописано кошти, які буде виділено Чернігівській області", - заявив Левітс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові в п'ятницю.

Він також зазначив, що Латвія вже виділила на військову допомогу Україні понад 1% свого ВВП.

"Військова підтримка є пріоритетом, оскільки на Україну попереду чекає важкий час. Ми продовжуємо працювати над постачанням різноманітної техніки та обладнання. Ми також переконуємо партнерів у необхідності прискорювати темпи постачань обіцяного ними для підготовки ЗСУ", - сказав президент Латвії.