РФ вивела половину носіїв "Калібрів" із чергування в Чорному морі - ОК "Південь"

Російські окупанти утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі у п'ятницю 13 кораблів, серед яких два підводні ракетоносії загальним залпом вісім крилатих ракет "Калібр", тоді як днем раніше їх було чотири, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

Водночас у повідомленні наголошується, що "заведені в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно".

Як повідомлялося, 25 і 27 лютого в Чорному морі перебував один ворожий носій "Калібрів", а 26 лютого - жодного.

28 лютого російське корабельне угруповання було суттєво збільшено: на бойове чергування в море вийшло 17 кораблів російських окупантів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 32 ракети. Така сама кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі зберігалася і 1 березня.

2 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети.