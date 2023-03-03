Мін'юст США найматиме спеціальних прокурорів для відстеження порушень санкційного режиму щодо РФ

Міністерство юстиції США має намір узяти на роботу 25 прокурорів, завданням яких буде пошук американських компаній, що порушують санкції, запроваджені проти Росії, пише в п'ятницю The Wall Street Journal.

"Адміністрація Байдена розширює кадровий склад фахівців, які розслідують порушення санкцій і експортних обмежень щодо Росії", - повідомляє видання, посилаючись на слова високопоставлених чиновників.

Газета уточнює, що так "США прагнуть закрити дірки в кампанії з надання Заходом економічного тиску" на РФ.

За словами помічника генерального прокурора Метта Олсена, Мін'юст із цією метою наймає 25 нових прокурорів у відділ контррозвідки та експортного контролю.