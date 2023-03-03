Події

08:15 03.03.2023

За добу ЗС України знищили 765 окупантів, 8 танків, 1 літак

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За добу ЗС України знищили 765 окупантів, 8 танків, 1 літак

За добу українські військові знищили близько 765 одиниць особового складу армії агресора, 8 танків, 1 літак і 1 вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано, танків - 3405 (+8) од, бойових броньованих машин - 6673 (+15) од, артилерійських систем - 2402 (+4) од, РСЗВ - 484 (+4) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 301 (+1) од, гелікоптерів - 289 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2061 (+3), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од, спеціальна техніка - 230 (+0)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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