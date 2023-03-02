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20:51 02.03.2023

Президент Єврокомісії відвідає Канаду і США, серед питань для обговорення - підтримка України

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Президент Єврокомісії відвідає Канаду і США, серед питань для обговорення - підтримка України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Канаду і США, де має намір також обговорити питання співпраці для підтримки України в її протистоянні російській агресії.

"Президент фон дер Ляєн зустрінеться з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо і президентом Джо Байденом наступного тижня під час візиту до Канади та США для обговорення трансатлантичних відносин, торгівлі, стратегічного галузевого партнерства та співпраці на підтримку України", - повідомляє в четвер Європейська комісія.

Трансатлантичний візит фон дер Ляєн розпочнеться в Оттаві (Канада), куди президент прибуде ввечері 6 березня. Уранці 7 березня вона вирушить на базу канадських збройних сил у Кінгстоні, звідки чимало канадських військовослужбовців поїхало до Польщі для підтримання гуманітарної допомоги українським біженцям. Там же президент зустрінеться з прем'єр-міністром Трюдо.

Потім вони обміняються думками з особовим складом канадських збройних сил. Після цього президент фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Трюдо відвідають канадську компанію чистих технологій.

"Цей візит підкреслює потенціал партнерства між ЄС і Канадою в галузі критично важливої сировини, яке вони мають намір розвивати. Потім президент повернеться до Оттави, щоб виступити з промовою на спільному засіданні канадського парламенту", - йдеться в повідомленні.

Удень 8 березня президент вирушить до Вашингтона, вона зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі в п'ятницю, 10 березня.

"Співпраця ЄС і США щодо глобальних і геостратегічних пріоритетів буде в центрі їхнього обговорення. У цьому контексті обидві сторони також обговорять способи збереження трансатлантичного лідерства в галузі чистих технологій і забезпечення співпраці між ЄС і США в галузі інновацій і безпечних ланцюжків постачання для чистих технологій, одночасно об'єднуючи світ навколо глобальної мети нульових викидів", - деталізували в ЄК.

Теги: #америка #візит #єврокомісія

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