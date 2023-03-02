Події

19:49 02.03.2023

СБУ викрила двох херсонських колаборантів, які обіймали посади в окупаційних правоохоронних органах

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СБУ викрила двох херсонських колаборантів, які обіймали посади в окупаційних правоохоронних органах

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності двом представникам так званої силової структури в тимчасово окупованому Херсоні.

"Із захопленням міста за наказами "військово-цивільної адміністрації РФ" та керівництва військових підрозділів РФ було створено "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Щоб заповнити "штат", злочинна влада підшукувала собі кадри, які реалізовували б злочинні плани. Ще двоє мешканців Херсона погодилися на співпрацю з окупантами і добровільно обійняли посади в "главном управлении министерства внутренних дел Херсонской области", - повідомляє управління СБУ в Херсонській області у фейсбуці.

На посадах "оперуполномоченного отделения уголовного розыска Днепровского городского отдела полиции" та "следователя следственного отдела Днепровского городского отдела полиции главного управления министерства внутренних дел Херсонской области" підозрювані виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором Херсонської області.

Наразі злочинці переховуються від правосуддя на лівому березі Дніпра. СБУ знає про їх місце перебування і вживає заходів для притягнення до відповідальності.

За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

 

 

Теги: #херсон #викриття #колаборанти

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