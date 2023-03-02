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18:46 02.03.2023

Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних і 24 авіаударів по території України, здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних і 24 авіаударів по території України, здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби завдали по території України трьох ракетних і 24 авіаційних ударів, а також здійснили понад 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

Зазначається, що ракетних ударів зазнали міста Часів Яр і Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Українські військові наголошують, що загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою на всій території України.

При цьому на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча.

На куп’янському та лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки та Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. Здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це - Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема, це - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

"У багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові так звані "кадетські класи", починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з патріотичного" виховання. Через дефіцит учителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для легалізації відповідно до російського законодавства зазначених "викладачів" автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вишів РФ.

Також повідомляється, що окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

"Наша авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один склад боєприпасів противника", - підсумували в Генштабі.

Теги: #рф #зведення #удари

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