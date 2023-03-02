Події

17:57 02.03.2023

Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку

2 хв читати
Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у четвер затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і полтавським міським головою Олександром Мамаєм, повідомляє пресслужба САП.

"Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що в підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн шкоди, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 і ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двох осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство в помешканні міського голови та його близького оточення.

"Для виплати вказаним особам зарплати службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що в підсумку призвело до завдання місцевому бюджету понад пів мільйона гривень збитків", - зазначають у САП.

Там повідомляють, що з огляду на те, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро розкаюється, суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком один рік.

"Крім того, за умовами угоди міський голова зобов'язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів" 2 млн грн", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що водночас інші обвинувачені у справі, а саме двоє виконавців і двоє пособників у розтраті коштів, також визнали свою провину й уклали угоди з прокурором, які також затвердив суд.

"Відповідно до угоди їм призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік та позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на один рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - підсумували в САП.

Теги: #полтава #мамай #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 01.03.2023
Суд засудив ексдиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі

Суд засудив ексдиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі

12:56 27.02.2023
Бойовиків, які обстрілювали житлові квартали в Луганській області, засуджено до 9 і 10 років позбавлення волі

Бойовиків, які обстрілювали житлові квартали в Луганській області, засуджено до 9 і 10 років позбавлення волі

19:46 17.02.2023
Суд засудив директора Russia Today Красовського до п'яти років позбавлення волі за заклики до геноциду українців

Суд засудив директора Russia Today Красовського до п'яти років позбавлення волі за заклики до геноциду українців

16:12 16.02.2023
Священика УПЦ (МП), який закликав жителів Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі, засуджено до семи років в'язниці

Священика УПЦ (МП), який закликав жителів Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі, засуджено до семи років в'язниці

21:36 14.02.2023
Чотирьох агентів РФ, затриманих на сході України, засуджено до реальних термінів в'язниці

Чотирьох агентів РФ, затриманих на сході України, засуджено до реальних термінів в'язниці

20:30 10.02.2023
ВАКС ухвалив вирок помічнику судді, який за $1,5 тис. погодився вплинути на суддю

ВАКС ухвалив вирок помічнику судді, який за $1,5 тис. погодився вплинути на суддю

20:35 31.01.2023
ВАКС засудив голову Харківського окружного адмінсуду до п'яти років позбавлення волі

ВАКС засудив голову Харківського окружного адмінсуду до п'яти років позбавлення волі

11:29 31.01.2023
Суд оголосив вирок на 9 років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Суса

Суд оголосив вирок на 9 років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Суса

08:08 21.01.2023
У Полтаві судитимуть депутата облради за недостовірні дані у декларації

У Полтаві судитимуть депутата облради за недостовірні дані у декларації

15:51 20.01.2023
Суд відмовив в арешті мера Полтави Мамая

Суд відмовив в арешті мера Полтави Мамая

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської МВА замість Галини Лугової

Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

Окупанти утримують у Чорному морі чотири носії "Калібрів" - ОК "Південь"

Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

ОСТАННЄ

СБУ блокувала доступ російських спецслужб до проєктної документації українських АЕС, що розроблялася в Харкові

Україна розглядає можливість приєднання до мережі 20-25 газових станцій

У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

Розпочалася обов'язкова евакуація з Куп'янської громади дітей, маломобільних і людей з інвалідністю

Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних і 24 авіаударів по території України, здійснили понад 55 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Швейцарії

Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави "Нафтогазу" Коболєва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА