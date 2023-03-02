Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у четвер затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і полтавським міським головою Олександром Мамаєм, повідомляє пресслужба САП.

"Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що в підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн шкоди, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 і ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу двох осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство в помешканні міського голови та його близького оточення.

"Для виплати вказаним особам зарплати службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що в підсумку призвело до завдання місцевому бюджету понад пів мільйона гривень збитків", - зазначають у САП.

Там повідомляють, що з огляду на те, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро розкаюється, суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком один рік.

"Крім того, за умовами угоди міський голова зобов'язується перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів" 2 млн грн", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що водночас інші обвинувачені у справі, а саме двоє виконавців і двоє пособників у розтраті коштів, також визнали свою провину й уклали угоди з прокурором, які також затвердив суд.

"Відповідно до угоди їм призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік та позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на один рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - підсумували в САП.