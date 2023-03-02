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16:45 02.03.2023

ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакета санкцій проти РФ - МЗС України

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ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакета санкцій проти РФ - МЗС України

Європейський Союз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакета антиросійських санкцій, Україна підтримує залучення до санкційної коаліції країн Азії та Латинської Америки, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Учора ЗМІ активно цитували спеціального посланника ЄС Девіда О'Саллівана про нібито зміну в акцентах подальшої європейської санкційної політики проти Росії. За його словами, після ухвалення 10-го пакета санкцій Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень. Санкції відіграють критично важливу роль у протидії агресії РФ", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він наголосив, що Україна вдячна ЄС за лідерство в питанні накладення безпрецедентних санкцій проти Росії.

"Водночас до 10-го санкційного пакета не ввійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації "Росатом", причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика", - наголосили в МЗС.

У відомстві наголосили, що Росія досі має доступ до величезних фінансових і технологічних ресурсів, а це - "сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні".

"Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи. Жодним чином не зменшуючи важливість усунення лазівок для обходу санкцій, ми переконані, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакета санкцій. Ми також підтримуємо розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки", - закликали в МЗС.

Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання чинних обмежень повинні йти паралельними треками та доповнювати одне одного, зазначив Ніколенко. 

Теги: #єс #санкції

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