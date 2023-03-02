Жодної сутички у більш ніж 40 масових скупченнях молоді в Україні не сталося завдяки діям Нацполіції

Національна поліція запобігла можливим сутичкам під час понад 40 масових зустрічей молоді в більш ніж 17 регіонах України, повідомив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

"За цей неповний тиждень Національна поліція зафіксувала понад 40 таких зустрічей молоді. Водночас поліція оперативно відреагувала на ці події та не допустила жодного зіткнення", - сказав Шанько на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в четвер у Києві.

Він уточнив, що зустрічі молоді, організовані через соціальні мережі, зафіксовано в більш ніж 17 регіонах країни.

"На ці заходи було задіяно понад 2,5 тисячі поліцейських. До відділень (...) поліції було запрошено більш ніж 1000 осіб, здебільшого неповнолітніх. Із ними та їхніми батьками проведено профілактичні бесіди щодо недопущення порушень громадського порядку та роз'яснення норм як адміністративної, так і кримінальної відповідальності", - зазначив Шанько.

За його словами, поліцейські заблокували вже півсотні каналів і груп в інтернеті, створених для розкручення молодіжного руху та дестабілізації ситуації, і встановили 45 їхніх адміністраторів.

"Наразі кіберполіція та інші оперативники встановлюють джерела фінансування таких каналів, а в подальшому - адміністраторів та організаторів цих каналів", - розповів Шанько.

Він також зазначив, що наприкінці лютого Національна поліція звернула увагу в інтернеті на активність молодіжного руху (Молодіжний рух ПВК "Редан" - ІФ-У), метою якого є провокування конфліктів і масових сутичок. Шанько розповів, що Нацполіція, підрозділи кіберполіції, ювенальних поліцейських, дільничних під час перевірки встановили, що в соціальних мережах і створених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію і провокують молодь до масових скупчень і фізичних протистоянь між собою.

"Перша ж перевірка засвідчила, що штучний розвиток такої субкультури - це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні", - наголосив Шанько.

Він нагадав, що перша сутичка молоді сталася 22 лютого в столиці країни-агресора - Москві, де загинуло двоє підлітків.

"Після чого російські спецслужби використали цю ситуацію як модель провокацій, заворушень на території України для дестабілізації ситуації. У цьому їм допомагають адміністратори таких каналів і груп, які закликають до масових скупчень людей і протистояння", - наголосив заступник начальника управління ювенальної превенції Нацполіції.