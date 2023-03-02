Події

16:14 02.03.2023

Жодної сутички у більш ніж 40 масових скупченнях молоді в Україні не сталося завдяки діям Нацполіції

2 хв читати
Жодної сутички у більш ніж 40 масових скупченнях молоді в Україні не сталося завдяки діям Нацполіції

Національна поліція запобігла можливим сутичкам під час понад 40 масових зустрічей молоді в більш ніж 17 регіонах України, повідомив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

"За цей неповний тиждень Національна поліція зафіксувала понад 40 таких зустрічей молоді. Водночас поліція оперативно відреагувала на ці події та не допустила жодного зіткнення", - сказав Шанько на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в четвер у Києві.

Він уточнив, що зустрічі молоді, організовані через соціальні мережі, зафіксовано в більш ніж 17 регіонах країни.

"На ці заходи було задіяно понад 2,5 тисячі поліцейських. До відділень (...) поліції було запрошено більш ніж 1000 осіб, здебільшого неповнолітніх. Із ними та їхніми батьками проведено профілактичні бесіди щодо недопущення порушень громадського порядку та роз'яснення норм як адміністративної, так і кримінальної відповідальності", - зазначив Шанько.

За його словами, поліцейські заблокували вже півсотні каналів і груп в інтернеті, створених для розкручення молодіжного руху та дестабілізації ситуації, і встановили 45 їхніх адміністраторів.

"Наразі кіберполіція та інші оперативники встановлюють джерела фінансування таких каналів, а в подальшому - адміністраторів та організаторів цих каналів", - розповів Шанько.

Він також зазначив, що наприкінці лютого Національна поліція звернула увагу в інтернеті на активність молодіжного руху (Молодіжний рух ПВК "Редан" - ІФ-У), метою якого є провокування конфліктів і масових сутичок. Шанько розповів, що Нацполіція, підрозділи кіберполіції, ювенальних поліцейських, дільничних під час перевірки встановили, що в соціальних мережах і створених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію і провокують молодь до масових скупчень і фізичних протистоянь між собою.

"Перша ж перевірка засвідчила, що штучний розвиток такої субкультури - це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні", - наголосив Шанько.

Він нагадав, що перша сутичка молоді сталася 22 лютого в столиці країни-агресора - Москві, де загинуло двоє підлітків.

"Після чого російські спецслужби використали цю ситуацію як модель провокацій, заворушень на території України для дестабілізації ситуації. У цьому їм допомагають адміністратори таких каналів і груп, які закликають до масових скупчень людей і протистояння", - наголосив заступник начальника управління ювенальної превенції Нацполіції.

Теги: #нацполіція #пвк_редан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 12.01.2023
Мінкультури не отримало відповіді від Нацполіції на звернення щодо перевірки скарг студенток університету ім. Карпенка-Карого про можливі домагання викладача

Мінкультури не отримало відповіді від Нацполіції на звернення щодо перевірки скарг студенток університету ім. Карпенка-Карого про можливі домагання викладача

17:04 11.01.2023
Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

15:01 29.12.2022
В новорічну комендантську годину у законослухняного громадянина перевірять документи, попередять і відпустять - голова Нацполіції

В новорічну комендантську годину у законослухняного громадянина перевірять документи, попередять і відпустять - голова Нацполіції

14:57 29.12.2022
Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

07:19 02.12.2022
ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

06:47 27.11.2022
Нацполіція розпочала майже 45,6 тис. кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів РФ

Нацполіція розпочала майже 45,6 тис. кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів РФ

07:35 13.11.2022
У Нацполіції закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів

У Нацполіції закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів

17:00 17.10.2022
Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

15:49 03.10.2022
СБУ та Нацполіція проводять у Лимані заходи щодо повернення безпеки - К. Тимошенко

СБУ та Нацполіція проводять у Лимані заходи щодо повернення безпеки - К. Тимошенко

20:36 23.07.2022
У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейську присутність

У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейську присутність

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

Окупанти утримують у Чорному морі чотири носії "Калібрів" - ОК "Південь"

Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

ОСТАННЄ

Затримано жителя Сумщини, який передавав окупантам інформацію про позиції ЗСУ та координати фортифікацій на прикордонній території

Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

Окупанти завдали удару по черзі за гумдопомогою в Бериславському районі, 9 осіб поранено, зокрема дитину

Мінсоцполітики не розголошує даних про кількість тих, хто потребує протезування в Україні

Ворог активізував інформаційні кампанії на тлі штурму Бахмута, оборона якого має стратегічне значення, - Маляр

Глава МЗС України про комунікацію з Глобальним Півднем: Кожна країна індивідуальна, говорити з ними потрібно з великою повагою

В Індії переговори G20 завершилися без консенсусу щодо війни в Україні - ЗМІ

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися в минулому, ворог шукає нову тактику - Гуменюк

Окупанти утримують у Чорному морі чотири носії "Калібрів" - ОК "Південь"

У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців - Данілов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА