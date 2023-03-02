Події

12:11 02.03.2023

Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

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Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

Понад половина опитаних внутрішніх переселенців (ВПО), які опинилися в Києві після початку повномасштабного вторгнення, тією чи іншою мірою пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Порівняльне дослідження: настрої киян та переселенців", проведене 16-27 лютого 2023 року.

Як зазначають соціологи, більша частина представників обох опитаних груп не фіксують складнощів у відносинах. Так, 65% опитаних киян відзначили відсутність напруги у відносинах між переселенцями та киянами, і лише близько 20% зазначили, що вона існує. Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах із місцевими зазначили майже 80%, близько 20% - про її наявність.

За даними соціологів, 28% ВПО, які опинилися в Києві, пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України, майже стільки ж - 27% - "скоріше пов'язують". Близько третини ВПО не планують свого майбутнього життя в столиці. При цьому соціологи відзначають досить позитивне ставлення киян до співвітчизників, які приїхали. 55% опитаних киян позитивно поставилися б до того, якби частина переселенців залишилися жити в місті, працювати, 35% - нейтрально, і тільки 8% - негативно.

І кияни, і "нові кияни" єдині в оцінці комфортності міста: близько 90% опитаних киян і ВПО вважають Київ комфортним для проживання. Протилежну думку мають 9% киян і 6% переселенців.

Як зазначають соціологи, основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців, що мешкають наразі у Києві, - наявність родичів і близьких друзів (45%). Серед інших - можливість знайти роботу (26%) та безпека міста в умовах війни (22%). 8-9% зазначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб розпочати нове життя, 5% - що тут є вільні місця для тимчасового проживання. Для 4% було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% - це було рішення організації, відповідальної за переселення.

17% переселенців зазначили, що їхнє житло, де вони мешкали до війни, зруйноване і непридатне для життя. У 24% - частково пошкоджене, 2% - було зруйноване, але вже відновлене, у 35% - без змін. 21% сказали, що не мають інформації про стан свого житла. Про більшу кількість руйнувань зазначили переселенці з Донбасу та старші опитані.

Три чверті і киян, і переселенців працювали до початку війни. Наразі серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% - віддалено, 7% - за скороченим графіком, 7% - на новій роботі. Втратили роботу - майже 20% киян.

Серед ВПО тільки 21% працюють у звичайному режимі, 12% - віддалено, 4% - за скороченим графіком, 17% - на новій роботі. Не працюють наразі 45% переселенців, які живуть у Києві.

Серед киян, які втратили роботу, близько 40% збираються працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких понад 60%.

За час війни понад 60% опитаних киян відзначили погіршення економічного становища своєї родини. У 30% воно не змінилося, у 4% - покращилося. Економічна ситуація серед ВПО дещо гірша: близько 80% відзначили погіршення, у 14% - вона не змінилася, у 5% - покращилася.

85% опитаних киян зазначили, що вони однозначно пов'язують свої плани на майбутнє з проживанням у Києві, ще 11% - скоріше пов'язують, близько 3% - не мають планів залишатися жити в Києві. За даними дослідження, 44% киян виїжджали з Києва у лютому-березні 2022 року одразу після початку війни. З них понад половина виїхали в іншу область України, третина - в інший населений пункт Київщини, кожен десятий - за кордон. Основна аудиторія тих, хто виїжджав, - молодь, жінки та більш забезпечені.

За останній рік оцінки діяльності місцевої влади, соціальних і комунальних служб серед киян значно покращилися. Зокрема, діяльністю київського міського голови Володимира Кличка задоволені 68%, незадоволені - 22%. Серед переселенців таких 65% і 9% відповідно (чверть не визначилися).

Діяльністю начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка задоволені 21% киян, незадоволені - 8% (понад 60% не визначилися). Серед ВПО таких 25% і 4% відповідно (понад 70% не визначилися).

Діяльність Київської міської ради позитивно оцінили 50% киян, негативно - 24% (25% не визначилися). Серед переселенців таких 50% і майже 10% відповідно (понад 40% не визначилися).

Комунальними службами Києва задоволені майже 70% місцевих жителів (понад чверть незадоволені). Серед ВПО задоволених понад 80%, незадоволених майже 15%.

Діяльністю соціальних служб задоволені понад половина опитаних киян, незадоволені - 17% (третина не визначилися). Серед переселенців майже 70% задоволені, 17% - незадоволені (15% не визначилися).

Діяльністю громадського транспорту задоволені понад 80% киян, незадоволені - понад 10%. Серед ВПО таких 86 і 8% відповідно.

Діяльністю поліції задоволені понад 60% киян, незадоволені близько 20% (понад 20% не визначилися). Серед переселенців таких 62% і 7% відповідно (30% не визначилися).

Майже 70% опитаних киян підтримують рішення міської влади Києва демонтувати радянські пам'ятники, близько чверті - не підтримують. Серед переселенців підтримують це рішення майже 65%, проти цього - близько 20%.

Опитування проводилося серед мешканців Києва та переселенців, які приїхали до столиці, від 18 років і старше. Вибірка (800 респондентів - жителі міста Києва, 800 - переселенці) репрезентативна за віком і статтю. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності не більше ніж 3,5%.

Теги: #кличко #київ #опитування #впо

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