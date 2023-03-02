Події

10:31 02.03.2023

Експертна рада при Мінкультури просить правоохоронців не допустити рейдерського захоплення Товариства охорони пам'яток історії та культури

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Експертна рада з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму Міністерства культури та інформаційної політики просить правоохоронців не допустити рейдерського захоплення Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК).

"Так, від 26 січня 2023 року з‘явилося повідомлення про реєстрацію нового керівника УТОПІК, колишнього міністра культури України часів Азарова-Януковича – Михайла Кулиняка. Окрім нього, в керівництві однієї із найважливіших громадських інституцій у сфері культури значаться й інші політики та посадовці, що були прямо пов’язані з діяльністю нині заборонених проросійських партій Медведчука та Януковича", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначається, що Михайло Кулиняк був фігурантом низки корупційних скандалів щодо неправомірних кадрових рішень, зловживань владою і на посаді міністра, і на посаді керівника Національного палацу мистецтв "Україна".

"З огляду на це та враховуючи повідомлення в ЗМІ про факти нецільового використання майже 3 тисяч квадратних метрів орендованого приміщення в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" керівництвом УТОПІК в інтересах комерційних структур та спроби відчуження майна Національного музею народної архітектури та побуту України, Експертна рада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України, Служби безпеки України, Ради безпеки і оборони України з пропозицією перевірити вище наведені факти з метою недопущення рейдерського захоплення та використання в корупційних цілях Товариства охорони пам‘яток історії та культури", - заявив експертний директор.

Теги: #памятки #товариство

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