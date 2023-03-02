Ворог за добу здійснив 87 обстрілів Херсонської області, поранено 11 осіб

За минулу добу, 1 березня, російські окупанти здійснили 87 обстрілів, випустили майже півтисячі снарядів по території Херсонської області. Поранено 11 осіб, серед них одна дитина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 87 обстрілів, випустивши 498 снарядів із важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв двічі. 11 снарядів влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення - дістали поранення 11 (з них 1 дитина) осіб", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Прокудін додав, що з деокупованої території області евакуйовано 75 осіб.