Єврокомісія дозволила експорт до ЄС українського посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі

Європейська комісія відновила дозвіл на експорт до країн Євросоюзу посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі з України, на який було впроваджено тимчасову заборону у грудні 2019 року.

Як випливає з пресрелізу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у середу, відкриття європейського ринку стало можливим завдяки злагодженій співпраці фахівців Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA) та членів української профільної асоціації.

Результатом спільних зусиль стало ухвалення Єврокомісією регламентів ЄС 2022/1309 та 2023/158 про відміну обмежень експорту посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі з України до країн ЄС. При цьому з 2019 до 2023 року експорт цих товарів до країн ЄС був можливим лише після проведення EFSA аналізу фітосанітарного ризику щодо карантинних шкідливих організмів яблуні та сливи.

"Варто зазначити, що для здійснення експорту садивного матеріалу яблуні, сливи та аличі до країн ЄС суб’єктам господарської діяльності потрібно виконувати спеціальні фітосанітарні вимоги, визначені додатком VII до Регламенту 2019/2072, зокрема встановлення місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від карантинних шкідливих організмів ЄС. Вищезазначені Регламенти розміщено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби", - підсумувало відомство у повідомленні.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба та Міністерство закордонних справ України у 2022 році погодили 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту продукції тваринництва до 12 країн світу.

Минулого року відкрито ринок Албанії для м'ясних напівфабрикатів із України; до Грузії - равликів; до Домінікани - молока та молочних продуктів; до Ізраїлю - декоративної прісноводної риби, живих кроликів, жувальних предметів для свійських тварин, свіжих та оброблених шкір та шкур, до Канади - м'яса птиці та продуктів із нього; до Кенії - молока та молочних продуктів.

Крім того, дозволено експорт українських жувальних предметів для домашніх тварин, сирих та консервованих кормів для домашніх тварин до Північної Македонії, кормів для домашніх тварин до Сінгапуру; інкубаційних яєць, консервованих та перероблених кормів для свійських тварин до Сербії; продуктів переробки тваринного білка (не для споживання людиною) та рибних продуктів до Туреччини, столових яєць до Пакистану, а також м'ясних продуктів та напівфабрикатів до Чорногорії.