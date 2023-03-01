Нерозпізнаний повітряний об'єкт, який спровокував "тривоги" в Києві та області, наразі не становить загрози - голова КМВА

Нерозпізнаний повітряний об'єкт, через який було оголошено останню тривогу, за попередніми даними є кулею невеликого розміру, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - заявив Попко, повідомляє пресслужба КМВА

Він закликав киян і гостей столиці не ігнорувати повітряних тривог.

"Не робіть помилок, не дозволяйте собі розслаблятися і самотужки оцінювати – серйозна тривога чи ні. Не керуйтеся неофіційною інформацією із соцмереж на кшталт поодиноких зльотів потенційних літаків-носіїв ракет (тощо). Ставтеся до кожного оголошення тривоги максимально відповідально! Пам’ятайте – вартість однієї помилки може бути життя або здоров’я вас і ваших близьких!" - наголосив Попко.