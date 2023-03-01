Події

14:04 01.03.2023

Нерозпізнаний повітряний об'єкт, який спровокував "тривоги" в Києві та області, наразі не становить загрози - голова КМВА

1 хв читати

Нерозпізнаний повітряний об'єкт, через який було оголошено останню тривогу, за попередніми даними є кулею невеликого розміру, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - заявив Попко, повідомляє пресслужба КМВА 

Він закликав киян і гостей столиці не ігнорувати повітряних тривог.

"Не робіть помилок, не дозволяйте собі розслаблятися і самотужки оцінювати – серйозна тривога чи ні. Не керуйтеся неофіційною інформацією із соцмереж на кшталт поодиноких зльотів потенційних літаків-носіїв ракет (тощо). Ставтеся до кожного оголошення тривоги максимально відповідально! Пам’ятайте – вартість однієї помилки може бути життя або здоров’я вас і ваших близьких!" - наголосив Попко.

Теги: #куля #повітря #тривога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 18.02.2023
Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

21:08 25.12.2022
Зеленський закликав у останні дні року дослухатися до повітряних тривог

Зеленський закликав у останні дні року дослухатися до повітряних тривог

12:12 13.11.2022
Рівень забруднення повітря в Кривому Розі в жовтні був "зниженим" - моніторинг

Рівень забруднення повітря в Кривому Розі в жовтні був "зниженим" - моніторинг

13:20 25.10.2022
Київська система моніторингу якості повітря інтегрувалася у сервіс IQAir

Київська система моніторингу якості повітря інтегрувалася у сервіс IQAir

07:10 18.10.2022
Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

07:39 13.10.2022
За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

За ніч на півдні було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136"

07:32 13.10.2022
За добу повітряні сили знищили 19 дронів-камікадзе, 5 ударних гелікоптерів

За добу повітряні сили знищили 19 дронів-камікадзе, 5 ударних гелікоптерів

15:48 05.09.2022
Якість повітря у Києві нормалізувалася - КМДА

Якість повітря у Києві нормалізувалася - КМДА

11:36 23.08.2022
Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

16:11 22.08.2022
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рішення про виведення українських військ із Бахмуту немає - речник Східного угруповання ЗСУ

МЗС України про заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк про атаки безпілотників

Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

ОСТАННЄ

РФ посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в поточному форматі - посол МЗС з особливих доручень

Рішення про виведення українських військ із Бахмуту немає - речник Східного угруповання ЗСУ

БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

МЗС України про заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

У Дніпрі викрили банду, яка займалася розбоєм під виглядом тероборонівців - ДБР

Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадором United24

СБУ викрила шахраїв, які нібито від імені місцевої влади "збирали" кошти для ЗСУ

Через обстріли російськими окупантами Херсона ТЧХУ перейшло на адресне доставляння гуманітарної допомоги

В Україні в найближчі дві доби без опадів, температура вдень вища за нуль – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА