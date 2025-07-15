Інтерфакс-Україна
Події
12:49 15.07.2025

На Запоріжжі вже 16 годин триває повітряна тривога, росіяни направили на місто 24 "шахеди"

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На Запоріжжі вже 16 годин триває повітряна тривога, росіяни направили на місто 24 "шахеди"

З 19:30 понеділка, 14 липня, і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди". І це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні. Ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення", - написав Федоров в телеграм-каналі.

 

Теги: #запорізька_область #тривога

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