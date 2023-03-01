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09:43 01.03.2023

ДБР повідомило про підозру колаборанту, який під час окупації обійняв посаду начальника виправної колонії

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ДБР повідомило про підозру колаборанту, який під час окупації обійняв посаду начальника виправної колонії

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру підприємцю з Нової Каховки, який співпрацював із росіянами в період тимчасової окупації Херсонської області.

"Встановлено, що після російського вторгнення в регіон один із бізнесменів Херсонщини підтримав окупаційну владу та отримав посаду начальника незаконно створеної окупантами колонії на базі Дар'ївської виправної колонії. Заради цього він навіть перебрався з Нової Каховки до Дар'ївки. За оперативними даними, чоловік отримав посаду завдяки куму - зраднику, якого росіяни призначили головою "Управління служби виконання покарань", - повідомляє пресслужба ДБР.

Після звільнення правобережжя Херсонської області колаборант утік із загарбниками на лівий берег, де продовжує виконувати злочинні накази ворога.

Йому заочно повідомлено про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Теги: #херсонская_область #дбр

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