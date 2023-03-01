Події

08:20 01.03.2023

Втрати російської армії за добу становили ще 650 одиниць о/с, 7 танків

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Втрати російської армії за добу становили ще 650 одиниць о/с, 7 танків

Втрати російської армії за добу склали ще 650 одиниць особового складу та 7 танків, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали особового складу - близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3395 (+7) од, бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8) од, артилерійських систем – 2393 (+10) од, РСЗВ - 479 (+1) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 300 (+0) од, гелікоптерів - 288 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од., спеціальна техніка – 230 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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