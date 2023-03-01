1 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 371 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 371 RUSSIAN AGRESSION

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, День "Нуль дискримінації", Всесвітній день імунітету, Всесвітній день морських трав.

В Україні вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії (1943).

У 1977 році в Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

У Японії – Національний день боротьби за мир, у Південній Кореї – День руху за незалежність. У Боснії та Герцеговині – День незалежності. У Панамі – День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських.

Всесвітній день цивільної оборони

Всесвітній день цивільної оборони відзначають з метою пропагування знань про цивільну оборону та піднесення престижу національних рятувальних служб.

1 березня 1972 року набув чинності статут Міжнародної організації цивільної оборони (МОЦО).

У 1931 році за ініціативи кількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі "Асоціацію Женевських зон - "зон безпеки" для створення за допомогою двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки у всіх країнах, яку потім було перетворено на Міжнародну організацію цивільної оборони. (МОЦО) У 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації.

Наразі до МОЦО входять 60 країн, ще 16 держав мають статус спостерігача, зокрема Україна – з 1998 року.

Серед напрямів діяльності МОЦО підготовка національних кадрів у сфері управління у період надзвичайних ситуацій; надання технічної допомоги державам у створенні та покращенні систем попередження НС та захисту населення; пропаганда досвіду та знань з ЦО та питань управління в період НС.

Підготовку фахівців проводять у Навчальному центрі у Швейцарії.

Всесвітній день імунітету

День встановлено за ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я у 2002 році.

Мета дня – залучення широкої суспільної уваги до проблем, пов'язаних із поширеністю різних імунних захворювань, а також із збереженням та зміцненням імунітету в цілому.

Всесвітній день компліменту

Свято ввічливості, яке закликає людей реалізувати спонтанне бажання говорити один одному приємні слова похвали, захоплення та схвалення.

День "Нуль дискримінації"

День "Нуль дискримінації" проводять з 2014 року під егідою ООН з метою боротьби з утиском прав і свобод людей за різними ознаками – соціальними, релігійними, расовими, національними тощо.

Ще цього дня:

1918 - Війська УНР та Німеччини звільнили Київ від більшовиків;

1928 - У США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 - Вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо – радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 - У Нью-Йорку проведено масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1943 – Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 жителів села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни;

1947 - Розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру;

1976 - Парламент Великої Британії ухвалив нові правила дорожнього руху, згідно яких використання ременів безпеки ставало обов'язковим;

1977 – У Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1991 - Шахтарі Донбасу розпочали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 - В ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 - Набула чинності угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною;

2000 - Компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалили план злиття у платіжну систему PayPal.

Пам'ять 12 мучеників Кесарійських

Віряни Павло, Порфирій, Селевк, Федул, Юліан, Самуїл, Ілля, Данило, Єремія, Ісая постраждали під час гоніння на християн, за правління імператора Діоклетіана в 308-309 роках у Кесарії Палестинській.

У народному календарі 1 березня – День Ярили та День приходу весни. Ярилу шанували як бога сонця та родючості. У цей день вагітні жінки намагалися вийти на сонце – вважалося, що так вони отримують більше сил та здоров'я для виношування дитини.

Іменини: Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Ніна, Порфирій, Нестор, Альбіна, Антоніна, Фелікс