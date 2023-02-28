Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

Росія не рахує людей, відправляючи їх на штурми українських позицій у районі Бахмута, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знову в розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найважче, як і раніше, - Бахмут і бої, які мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", - сказав він.

За словами Зеленського, "розглянули на Ставці та інші напрямки на Донбасі, а також зони відповідальності угруповань "Таврія" та "Одеса".

"Генерал Москальов доповів про ситуацію навколо Херсона та області. Генерал Наєв доповів про ситуацію на півночі та по периметру кордону – контроль над ситуацією у наших сил. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам'ятаємо цю нашу справедливу мету, і кожен день наближаємось до її реалізації", - заявив Зеленський.