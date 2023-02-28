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20:25 28.02.2023

Офіс президента та Human Right Watch домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії

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Офіс президента та Human Right Watch домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов провів зустріч із представниками найбільшої правозахисної організації США Human Right Watch, сторони домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії.

Як повідомляє пресслужба президента, під час зустрічі було, зокрема, порушено питання створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військове та політичне керівництво.

"Ані злочину геноциду, ані злочину проти людяності не було б, якби не сталося основного злочину — злочину агресії. З перших днів ескалації в лютому 2022 року ми займаємося пошуком шляхів притягнення до відповідальності людей, які розв'язали наймасштабніший конфлікт із часів Другої світової війни. Ми вивчили всі історичні приклади того, як працювали Нюрнберзький, Токійський трибунали, а також можливості Міжнародного кримінального суду. І зрозуміли, що єдиним можливим способом швидко покарати вище політичне і військове керівництво Росії буде створення трибуналу", - заявив Смирнов.

Він наголосив, що Україна тісно співпрацює з МКС у питаннях розслідування воєнних злочинів, геноциду і злочинів проти людяності.

"Ми ухвалили безліч законів, які дають МКС змогу проводити розслідування будь-яких злочинів усередині України й максимально сприяємо суду в цьому", - сказав Смирнов.

"Ми зіткнулися з тим, що за останні 70 років у світі нікого не було притягнуто до відповідальності за злочин агресії. Росія прийшла в Україну з агресією ще у 2014 році, у 2008-му вони напали на Грузію. Ця країна всюди сіє терор і хаос. І за це ніколи не була покарана", - додав радник глави Офісу президента.

Він також нагадав, що в березні минулого року Офіс президента України почав адвокатувати ідею створення трибуналу, і вже за три місяці її підтримали Парламентська асамблея Ради Європи та Європарламент. Нині є вже шість резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи, п'ять рішень Європарламенту, резолюції Парламентської асамблеї НАТО та ОБСЄ. Також Сейм Литовської Республіки, Рійгікогу Естонії, парламенти Нідерландів, Чеської Республіки, Франції, Латвії, Словаччини ухвалили резолюції з підтримкою створення спеціального трибуналу.

"Відбулося перше засідання Core Group, куди ввійшла 21 країна й де обговорюється модель роботи трибуналу. Також найближчим часом у Гаазі почне працювати Interim Prosecutor's Office, який займеться збором доказів злочину агресії. Найближчим часом ми чекаємо на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закличе до покарання Росії за злочин агресії", - розповів Смирнов представникам Human Right Watch.

Теги: #трибунал #співробітництво #hrw

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