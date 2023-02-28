З'ясовуються обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму

Компетентні органи України встановлюють обставини відвідування журналістом NBC із території РФ тимчасово окупованого Криму, після перевірки буде ухвалено рішення про подальші кроки, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Відвідування тимчасово окупованого Криму з території РФ є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в'їзду в Україну", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він зазначив, що компетентні органи України встановлюють обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму.

"За підсумками перевірки буде ухвалено рішення щодо подальших кроків", - заявили в МЗС.

Раніше NBC News опублікувало відео репортера Keir Simmons про Крим. У повідомленні зазначено, що журналіст "прибув до Криму потягом із Москви через Керченський міст, який минулої осені було підірвано".