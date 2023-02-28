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19:48 28.02.2023

У Дніпрі викрито адміністратора одного з телеграм-каналів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні

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У Дніпрі викрито адміністратора одного з телеграм-каналів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні

Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні, яким виявився 16-річний житель м. Дніпра, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"За словами хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що кіберполіція заблокувала телеграм-канал, адміністрований неповнолітнім.

"Із хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці", - підсумували в поліції.

ЗМІ пишуть, що йдеться про молодіжний рух "ПВК Редан".

У вівторок у поліції також повідомили, що загалом по країні заблоковано 18 каналів і груп нового молодіжного руху, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"Штучне поширення такої субкультури - спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що організатори зібрань молоді, яка підтримує зазначену субкультуру, націлені на провокування конфліктів і масових бійок між підлітками.

"Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом за два дні в різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді", - зазначили в поліції.

Там додають, що ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та батьками. При цьому роз'яснюють, що за участь підлітків у подібних заходах передбачена як адміністративна (для батьків неповнолітніх), так і кримінальна відповідальність, що настає з 14 років.

 

 

Теги: #кіберполіція #адміністратор

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