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18:30 28.02.2023

Україна стане членом НАТО в "довгостроковій перспективі" - Столтенберг

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Україна стане членом НАТО в "довгостроковій перспективі" - Столтенберг

Союзники по НАТО домовилися, що Україна стане членом альянсу в "довгостроковій перспективі", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Союзники по НАТО домовилися, що Україна стане членом нашого альянсу, але водночас - що це довгострокова перспектива. Зараз питання полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної нації, і, отже, ми повинні підтримати Україну", - сказав він на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Гельсінкі, передає пресслужба НАТО.

Також генсек наголосив, що "ми не є стороною конфлікту, але ми маємо пам'ятати, що це таке".

"Це агресивна війна, розв'язана президентом Путіним проти України. Вони мають право захищатися. Це правильно, що закріплено в Статуті ООН, і ми маємо право підтримати Україну в обстоюванні права на самооборону", - заявив він.

Столтенберг зазначив, що водночас НАТО має ще одне завдання - не допустити ескалації та переростання війни "в повноцінну війну між Росією і НАТО".

"Тому ми також збільшили нашу військову присутність у східній частині альянсу, також у Балтійському регіоні, щоб направити чіткий сигнал про те, що напад на союзника по НАТО зумовить відповідну реакцію всього Північноатлантичного союзу", - наголосив генсек.

Він також додав, що ніхто не може точно сказати, коли закінчиться війна проти України, але "коли вона закінчиться, ми повинні зробити так, щоб історія не повторилася, щоб президент Путін не міг і далі нападати на сусідів".

"І тому ми маємо зміцнювати військовий потенціал України, але також шукати рамки, які можуть гарантувати, що президент Путін, Росія не вторгнеться в Україну ще раз", - заявив він.

 

Теги: #нато #столтенберг

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