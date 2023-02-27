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21:59 27.02.2023

Україна зможе повністю захистити небо, коли буде усунуто авіаційне табу у відносинах із партнерами

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Україна зможе повністю захистити небо, коли буде усунуто авіаційне табу у відносинах із партнерами

Україна зможе повністю захистити своє небо від ворожих атак тоді, коли буде усунуто авіаційне табу у відносинах з іноземними партнерами, заявив президент Володимир Зеленський.

"Доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість - вдалося збити. 11 із 14-ти. На жаль, були й влучання. Поранено трьох працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Власне, насамперед тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО - сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією", - сказав він.

Глава держави також зауважив, що українські льотчики разом із зенітниками та всіма воїнами і фахівцями Повітряних сил уже роблять велику роботу.

"Але повністю зможемо захистити небо, коли буде усунуто авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами", - заявив президент.

 

 

Теги: #партнери #ппо #надання

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