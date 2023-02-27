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19:46 27.02.2023

ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

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ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

Рада Європейського союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити до 28 лютого 2024 року обмежувальні заходи щодо Білорусі у зв'язку з підтримкою агресії Росії проти України та у зв'язку з репресіями в країні, повідомляють в опублікованому в Брюсселі комюніке ради.

Як наголошують у комюніке, рішення ухвалили у зв'язку з "тривалою причетністю Білорусі" до російської військової агресії проти України на основі щорічного огляду та "з урахуванням серйозності внутрішньої ситуації в країні, яка зберігається".

Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до переліку. До цього списку наразі входять 195 осіб, включно з Олександром Лукашенком і 34 організації.

Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти підсанкційним особам прямо або побічно.

Щодо Білорусі також продовжують діяти адресні економічні санкції, включно з обмеженнями у фінансовій сфері, торгівлі, товарами подвійного призначення, технологіями і телекомунікаціями, енергетикою, транспортом та іншими секторами.

 

 

 

Теги: #єс #санкції #білорусь

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