ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

Рада Європейського союзу в понеділок ухвалила рішення продовжити до 28 лютого 2024 року обмежувальні заходи щодо Білорусі у зв'язку з підтримкою агресії Росії проти України та у зв'язку з репресіями в країні, повідомляють в опублікованому в Брюсселі комюніке ради.

Як наголошують у комюніке, рішення ухвалили у зв'язку з "тривалою причетністю Білорусі" до російської військової агресії проти України на основі щорічного огляду та "з урахуванням серйозності внутрішньої ситуації в країні, яка зберігається".

Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до переліку. До цього списку наразі входять 195 осіб, включно з Олександром Лукашенком і 34 організації.

Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти підсанкційним особам прямо або побічно.

Щодо Білорусі також продовжують діяти адресні економічні санкції, включно з обмеженнями у фінансовій сфері, торгівлі, товарами подвійного призначення, технологіями і телекомунікаціями, енергетикою, транспортом та іншими секторами.