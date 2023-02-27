Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по противнику, знищено дев'ять із 12 випущених безпілотників - Генштаб

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по противнику, знищено дев'ять із 12 випущених безпілотників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші воїни за поточну добу знищили дев'ять із 12 іранських ударних БППА типу "Шахед-136" та один - типу Zala", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як уточнює Генштаб, за добу "підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони".