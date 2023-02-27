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17:36 27.02.2023

Маємо підстави вірити, що МКС забезпечить правосуддя за злочини в Україні - прокурор Ган

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Маємо підстави вірити, що МКС забезпечить правосуддя за злочини в Україні - прокурор Ган

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Ган, команда якого збирає докази воєнних злочинів РФ на території України, вважає, що є всі підстави для належного розслідування і забезпечення правосуддя в МКС щодо злочинів геноциду і проти людяності.

"Україна була травмована, це частина її історії.... Статут ООН говорить про необхідність мирного вирішення конфліктів, але головне - використовувати юрисдикцію, яку ми маємо. Це важливо. Ми маємо юрисдикцію щодо геноциду, щодо злочинів проти людяності", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Відповідаючи на запитання про те, що він може сказати українцям, які очікують побачити президента РФ Володимира Путіна на лаві підсудних за вчинені в Україні злочини, прокурор МКС зазначив: "Будь-яка юридична система діє так, що починає працювати зі збирання доказів злочинів, які були вчинені.... Треба мати терпіння, щоб представити матеріал суддям і суду. Ми маємо збирати правду, істину. Жодна людина - ні військовий командувач, ні цивільний - ніхто не має права цілитися в дітей, у лікарні, у цивільну інфраструктуру. Ми маємо збирати докази і представляти їх суду".

Ган зазначив, що його команда тісно працює з Офісом українського генерального прокурора, і команда прокурора МКС постійно перебуває в Україні з травня минулого року.

"У цьому і є істина - розслідувати, звинувачувати. Також важливим є рівне ставлення до всіх злочинців. Я говорив це рік тому і зараз кажу, що ми маємо розумні підстави для того, щоб вірити, що злочини, які були вчинені, будуть розслідувані, і правосуддя буде забезпечено Міжнародним кримінальним судом", - наголосив прокурор МКС.

Теги: #мкс #ган

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