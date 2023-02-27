Події

16:43 27.02.2023

Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

1 хв читати
Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

Європейська комісія разом із Польщею за підтримки агентств ООН започатковує ініціативу з метою повернення викрадених під час війни росіянами українських дітей і притягнення до відповідальності винних за цей злочин.

Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Єврокомісії Дана Спінант.

"Вам відома трагічна ситуація з українськими дітьми, викраденими Росією і відправленими в Росію для всиновлення - від початку вторгнення російські війська відправили до Росії приблизно тисячі українських дітей. Викрадення українських дітей - це величезна проблема, трагедія і злочин. Тому, щоб вирішити цю трагічну ситуацію, ми разом із Польщею за підтримки агентств ООН започатковуємо цю ініціативу. Мета - об'єднати зусилля, щоб зібрати докази, щоб викрадені діти були знайдені й ті, хто відповідальний за злочин, понесли покарання", - розповіла вона про суть ініціативи.

За словами Спінант, лідерами ініціативи є президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Найближчими днями ми оголосимо більше деталей щодо цієї ініціативи", - додала представниця ЄК.

Теги: #оон #польща #діти #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 27.02.2023
Резніков подякував польському Держагентству стратегічних резервів за допомогу Україні

Резніков подякував польському Держагентству стратегічних резервів за допомогу Україні

07:50 27.02.2023
Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

Два суховантажі з українською кукурудзою прямують до Іспанії та Нідерландів

13:14 26.02.2023
Шмигаль про намір Києва підготуватися до вступу в ЄС за 2 роки: процес інтеграції триває давно, це амбітна, але реалістична мета

Шмигаль про намір Києва підготуватися до вступу в ЄС за 2 роки: процес інтеграції триває давно, це амбітна, але реалістична мета

21:15 25.02.2023
ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

21:08 25.02.2023
Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

15:19 25.02.2023
ЄС заборонив надавати громадянам РФ потужності для зберігання газу - Боррель

ЄС заборонив надавати громадянам РФ потужності для зберігання газу - Боррель

14:03 25.02.2023
Рада ЄС затвердила десятий пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС затвердила десятий пакет санкцій проти Росії

13:15 25.02.2023
ЄС завершив затвердження санкційного пакета проти РФ - Боррель

ЄС завершив затвердження санкційного пакета проти РФ - Боррель

12:04 25.02.2023
ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

08:00 25.02.2023
Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина виділяє 5 млн євро на відновлення 12 шкіл в Україні

Бахмут залишається епіцентром удару ворога, в районі Ягідного тривають жорстокі бої

У Хмельницькому в лікарні помер ще один рятувальник

Майже вся Одеса та Одеський район без світла через відключення високовольтної лінії - "ДТЕК"

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗС України збили 300 російських літаків

ОСТАННЄ

РФ тримає в Чорному морі на бойовому чергуванні один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Миколаївській області відновлюють роботу PepsiCo та великий виробник томатів – голова ОВА

Німеччина виділяє 5 млн євро на відновлення 12 шкіл в Україні

Встановлення та використання відеоспостереження і відеофіксації в закладах освіти не повинні бути обов'язковими - освітній омбудсмен

Бахмут залишається епіцентром удару ворога, в районі Ягідного тривають жорстокі бої

Завершено слідство у справі про заволодіння Януковичем і його спільниками угіддями "Сухолуччя"

СБУ та ДБР затримали колишніх керівників катівні в Херсоні

Рамки кваліфікацій України та ЄС зіставні - Міносвіти

Грузинська влада дозволила громадянам України в'їжджати і перебувати на території Грузії до 2 років без необхідності оформляти візу

Російські окупанти обстріляли Курахівку на Донеччині, є загиблий – Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА