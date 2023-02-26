Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув до Києва.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит голови МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і суспільства", - резюмував президент України.