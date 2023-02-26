Події

14:10 26.02.2023

Палац графів Шенборнів на Закарпатті внесуть до Держреєстру нерухомих пам'яток України

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Палац графів Шенборнів на Закарпатті внесуть до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Закарпатська обласна прокуратура домоглася у Верховному суді рішення про необхідність внесення Палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, повідомив Офіс генпрокурора.

Як пояснюється, влітку 2021 року Мукачівська окружна прокуратура звернулася з позовом до Закарпатського окружного адміністративного суду з метою збереження культурної спадщини.

"Тоді позовні вимоги прокурора було задоволено в повному обсязі. Суд визнав протиправною бездіяльність виконкому органу місцевого самоврядування в частині невиконання вимог законодавства щодо виготовлення облікової документації на об'єкт та зобов'язав селищну раду зробити все необхідне. Крім того, було задоволено й вимогу про надання пропозицій щодо внесення Палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", - зазначається в повідомленні.

Однак за апеляційною скаргою відповідача Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення. Своєю чергою ухвалив нову постанову, де в задоволенні відмовив.

"Послідовно відстоюючи свою позицію, обласна прокуратура звернулася зі скаргою до Верховного суду. Постанову скасовано, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду залишено в силі", - зазначено в повідомленні.

Постанова набула законної сили і не підлягає оскарженню.

Теги: #реєстр #памятки #палац_шенборнів

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