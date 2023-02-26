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13:22 26.02.2023

Зеленський: Повернувши Крим, ми відновимо мир

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Зеленський: Повернувши Крим, ми відновимо мир

Президент України Володимир Зеленський у День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь заявив, що український прапор повернеться в кожен куточок України.

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - написав він у телеграм-каналі.

Указом Зеленського 2020 року 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цього дня 2014 року біля будівлі Кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг проукраїнських сил.

Теги: #крим #річниця

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