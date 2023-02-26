Зеленський: Повернувши Крим, ми відновимо мир

Президент України Володимир Зеленський у День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь заявив, що український прапор повернеться в кожен куточок України.

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - написав він у телеграм-каналі.

Указом Зеленського 2020 року 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цього дня 2014 року біля будівлі Кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг проукраїнських сил.