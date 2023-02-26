Події

09:02 26.02.2023

Заяви Лукашенка щодо Придністров'я "вдихнули нове життя" у пов'язану з ним інформаційну операцію Кремля

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Заяви Лукашенка щодо Придністров'я "вдихнули нове життя" у пов'язану з ним інформаційну операцію Кремля

Заяви Олександра Лукашенка, що стосуються можливої ескалації та початку активних бойових дій у тимчасово окупованому Росією Придністров'ї, "вдихнули нове життя" в інформаційну операцію Кремля, пов'язану із зазначеним регіоном, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 лютого.

"Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля щодо Придністров'я, неправдиво заявивши, що відкриття придністровського фронту відповідає інтересам Заходу", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що Лукашенко раніше заявив, що Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт для війни, але що Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Росією Придністров'я і наблизити Молдову до Заходу.

На думку аналітиків, такі заяви підтримують більш широку інформаційну операцію Кремля, яка зображує Росію як таку, що перебуває у стані війни із Заходом, а не з Україною. При цьому Лукашенко прикрасив заяви російського уряду, що попереджають про передбачувану українську провокацію вздовж українсько-придністровського кордону, додавши необґрунтоване твердження про те, що Захід бажає конфлікту в Молдові.

Крім того, повідомляється, що Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В Інституті наголошують, що зустріч, серед іншого, ймовірно, буде присвячена наданню допомоги Росії і Китаю в обхід санкцій на тлі повідомлень про те, що КНР серйозно розглядає можливість відправки летального озброєння в РФ.

Водночас аналітики зазначають, що президент США Джо Байден виступив проти мирного плану Китаю з 12 пунктів, оскільки російські джерела продовжують отримувати вигоду від оголошення плану з очорнення Заходу й України.

"Байден заявив, що китайський мирний план вигідний тільки Росії і що Китаю немає сенсу брати участь у переговорах щодо війни в Україні", - зазначають в ISW.

В Інституті також наголошують, що російські офіційні особи та пропагандисти продовжують стверджувати, що західна допомога, яка допомагає Україні протистояти незаконному вторгненню Росії, нібито затягує війну. При цьому вони ігнорують ту роль, яку в затягуванні конфлікту відіграє прагнення Росії щодо досягнення своїх максималістських цілей.

Говорячи ж про ситуацію на полі бою, аналітики повідомили, що російські окупанти намагаються наносити удари по українських захисниках у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Авдіївки. При цьому, загарбники зазнають великих втрат, через що низка т.зв. "російських воєнкорів" розкритикували Міноборони РФ за те, що воно не визнає масштаби втрат.

Українська армія зі свого боку успішно відбиває атаки окупантів.

 

 

 

Теги: #війна #зведення #isw

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