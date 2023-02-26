Події

07:32 26.02.2023

Окупанти нарощують оборону Криму, а прокурор Горлівки склав свої повноваження і готується до евакуації в РФ

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Окупанти нарощують оборону Криму, а прокурор Горлівки склав свої повноваження і готується до евакуації в РФ

Російські окупанти нарощують оборону Криму, а прокурор Горлівки (Донецька обл.) склав свої повноваження і готується до евакуації в РФ, повідомляє Генеральний штаб України.

Повідомляється, що противник нарощує оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема будують фортифікаційні споруди. Так, із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.

Тим часом через побоювання деокупації українських територій так званий "міський прокурор" Горлівки Донецької області склав повноваження і готується до евакуації на територію російської федерації.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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