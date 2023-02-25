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21:15 25.02.2023

ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

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ЄС запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії - комюніке

Європейський Союз у суботу, 25 лютого, ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії, повідомила пресслужба ЄС.

"Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи ще щодо 87 фізичних і 34 юридичних осіб", - ідеться в тексті комюніке.

До списку обмежувальних заходів увійшли російські чиновники, воєначальники, пропагандисти і, серед іншого, колишній гендиректор "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв. В Україні його судять за державну зраду.

Зокрема, санкції стосуватимуться таких організацій, як Альфа-банк, Росбанк і банк "Тінькофф", ТОВ "Комерційні автомобілі - група ГАЗ", низка підприємств "Росатома", медіагрупа "Патріот", Національна перестрахувальна компанія, глава Росспівробітництва Євген Примаков, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, заступник голови уряду Московської області В'ячеслав Духін за депортацію українських дітей у Росію, хірург Леонід Рошаль, голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв, підприємство "Росатомфлот", що управляє атомним криголамним флотом РФ, Міноборони РФ, Служба зовнішньої розвідки РФ, заступник гендиректора "Первого канала" Кирило Клейменов, заступник гендиректора "Національної Медіа Групи" Олександр Акопов, воєначальник Олексій Авдєєв, воєначальник Михайло Теплинський, воєначальник Сергій Каракаєв, медіагрупа "Россия сегодня" і виконавчий директор Кирило Вишинський, головний редактор "Россия 24" Євген Бекасов, головний редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, головний редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, інформаційне агентство Sputnik.

Санкції також торкнулися чотирьох громадян Ірану, зокрема керуючого директора аерокосмічної компанії Qods Aviation Industry.

Ці санкції передбачають заморожування активів, заборону в'їзду і транзиту через країни ЄС і заборону на громадян і компанії в ЄС надавати їм кошти.

"Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію стільки, скільки буде потрібно", - зазначив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Теги: #єс #санкції_рф

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