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21:08 25.02.2023

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

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Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський відзначає нові потужні санкційні кроки в ухваленому в суботу 10-му пакеті санкцій Євросоюзу.

"Сьогодні затверджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну. 10-й і не останній. Санкції запроваджуватимуть і далі, щоб нічого не залишилося від потенціалу російської агресії", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Є нові потужні санкційні кроки - проти військової промисловості, держсектора держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили в брехні російське суспільство, намагаються розповсюдити свою брехню на весь світ", - зазначив Зеленський.

За його словами, "наші дипломати працюють над тим, щоб розширити санкції і на російську атомну галузь, на Росатом, на всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста".

"Очікуємо відповідних кроків від Євросоюзу. Продовжимо роботу на санкціями України проти російських суб'єктів і всіх, хто їм допомагає", - сказав президент.

Зеленський зазначив також, що "дуже хороший дипломатичний імпульс дала наша резолюція, яка була схвалена на Генасамблеї ООН".

"Сенс нашої формули миру стає основою для конкретних міжнародних політико-правових рішень і їх підтримує світова більшість", - заявив він.

 

 

Теги: #єс #санкції #зеленський

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