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14:03 25.02.2023

Рада ЄС затвердила десятий пакет санкцій проти Росії

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Рада ЄС затвердила десятий пакет санкцій проти Росії

Затверджений Радою ЄС пакет санкцій містить обмеження проти трьох російських банків, обмеження на імпорт асфальту, синтетичного каучуку, забороняє транзит через Росію товарів і технологій подвійного призначення, а також обмеження на адресу семи іранських виробників БПЛА, йдеться в документі, поширеному в Брюсселі в суботу.

"Три російські банки додано до списку організацій, на які поширюється заморожування активів і заборона на надання коштів та економічних ресурсів", - наголошується в заяві. У ній не уточнюється, про які саме банки йдеться.

У заяві також ідеться про те, що новий пакет санкцій містить обмеження на експорт важливих технологій і промислових товарів, зокрема електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, наприклад снігоходів, деталей машин, запчастин для них, будівельних товарів і конструкцій, товарів, що використовуються в авіаційній промисловості.

Загалом нові обмеження поширюються на експорт із ЄС на суму близько 11,4 млрд євро, наголошується в заяві. У ній зазначається, що "із сьогоднішнім пакетом ЄС загалом наклав санкції майже на половину (49%) свого експорту в Росію".

Також застосовується заборона на ввезення асфальту і синтетичного каучуку, цей захід охоплює імпорт на суму близько 1,3 млрд євро.

Крім того, забороняється транзит через Росію експортованих із ЄС товарів і технологій подвійного призначення.

Також санкції запроваджуються проти семи іранських підприємств, які виробляють БПЛА.

Обмеження застосовують і проти ЗМІ: в ЄС забороняється мовлення арабських служб RT і Sputnik.

Крім цього, починає діяти заборона на участь громадян Росії в органах управління компаній критично важливої інфраструктури в державах - членах ЄС. Ще один новий обмежувальний захід передбачає, що експлуатанти повітряних суден повинні будуть повідомляти про нерегулярні рейси між ЄС і Росією безпосередньо або через треті країни своїм національним компетентним органам.

Водночас, як повідомлялося раніше, до нового списку санкцій внесли 121 фізичну та юридичну особу.

Інші деталі про нові заходи стануть відомі пізніше - після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Теги: #єс #санкції

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