Українська Формула миру стане основою нової безпеки в Європі та світі - звернення Зеленського до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

Україна має намір зробити свою Формулу миру основою нової стратегії безпеки в Європі й усьому світі, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників Міжнародного форуму, що відбувається у Каунасі (Литва).

Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський наголосив, що РФ "має програти в Україні".

"Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії та Естонії, у Грузії та в будь-якій іншій країні, якій загрожують російські вбивці. Ми можемо це зробити. Ми маємо цей історичний шанс... Ми збережемо нашу незалежність. Точно збережемо. Отже, вже зараз ми маємо діяти так, щоб дати нашим народам надійні гарантії неповернення зла", - наголосив президент.

За його словами, українська Формула миру - це десять пунктів, які дають саме такі гарантії. "Це очевидно необхідні пункти безпеки. Це очевидно необхідна деокупація України. І це очевидно необхідна справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії", - сказав Зеленський.

"Нікому на землі більше ніколи не повинен загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії та терор, руйнування енергетики і блекаут міжнародного права, депортації та екоциди. Росія несе все це своєю агресією. Ми приберемо все це. Наші героїчні воїни це зроблять. Наша співпраця з вами і з усім світом це зробить. Наша Формула миру це зробить. І, як наслідок, ми зробимо нашу Формулу миру основою нової безпеки всіх у Європі та кожного у світі, хто цінує життя", - додав він.

Зеленський подякував литовському народу за допомогу та підтримку, а також відзначив спільність історичного шляху з народом України.