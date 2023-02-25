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12:04 25.02.2023

ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

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ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

До нового, десятого пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ увійде 121 фізична та юридична особа, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

"Ми вітаємо 10-й пакет санкцій ЄС, який включає обмеження на експорт і список на 121 юридичну та фізичну особу", - написав Гукстра в суботу у твіттері.

Раніше в соцмережі шведського головування повідомлялося, що постпреди ЄС погодили десятий пакет санкцій проти РФ. До нього ввійшли посилення експортних обмежень, заходи проти фізичних і юридичних осіб.

Деталі про нові заходи стануть відомі пізніше - після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Теги: #єс #санкції

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