Події

07:46 25.02.2023

У результаті нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено три ліцеї, адмінбудівлю, десять багатоповерхівок

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У результаті нічного обстрілу у Нікополі пошкоджено три ліцеї, адмінбудівлю, десять багатоповерхівок

У ніч на суботу агресор здійснив обстріл Нікополя, в результаті пошкоджено 3 ліцеї, адмінбудівлю, 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих. Є значні руйнування", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

"У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин. У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач", - зазначив Лисак.

Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджено 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережу. Крім цього, відбулося загоряння автомобіля – пожежу загасили.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #дніпропетровська

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