Хмельницький розраховує закупити до 45 низькопідлогових тролейбусів із фінансуванням ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив фінансування проєкту модернізації громадського транспорту Хмельницького на загальну суму понад EUR15 млн, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"Плануємо купити до 45 нових низькопідлогових тролейбусів. Для цього планується залучити кредитні кошти в сумі EUR10,6 млн. Додатково до кредиту Хмельницький отримає EUR4,45 млн безповоротних грантових коштів на купівлю нового транспорту. Майже 180 млн грн гранту - це результат багатомісячної роботи нашої команди на міжнародній арені", - повідомив Симчишин на фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що, крім оновлення рухомого складу, КП "Електротранс" частково модернізує тролейбусне депо і зробить нову автоматичну мийку.

"Часові рамки реалізації такого масштабного проєкту досить довгі. Орієнтовно у квітні плануємо офіційно підписати грантову та кредитну угоди. Після цього - тендерні процедури та виробничий цикл техніки. Фактично плануємо отримати першу партію тролейбусів на початку 2024 року", - написав мер Хмельницького.

Він уточнив, що планується повністю оновити тролейбусний парк і базу КП "Електротранс", а також збільшити кількість тролейбусів на 20%.

Мер нагадав, що попередню угоду між містом та ЄБРР було підписано близько року тому. Планувалося придбати 50 тролейбусів (зокрема 10 із автономним ходом).

"Розглядали 45-50 плюс модернізація депо і автомийка. Кількість залежатиме від вартості тролейбуса на момент тендера. На жаль, за рік вартість тролейбусів істотно зросла. Що буде на час проведення тендера і як конкуруватимуть учасники, зараз спрогнозувати неможливо. Може бути, 40, 45 і навіть 50 од. Тому кількість стане зрозумілою після тендера", - уточнив Симчишин у коментарі під постом.

Його заступник Микола Ваврищук у коментарі додав, що порівняно з попередньою угодою "за цей рік війни Хмельницькому вдалося не тільки затвердити фінансування, а й отримати величезний безповоротний грант".

На маршрутах Хмельницького працює понад 80 тролейбусів, зокрема 31 низькопідлоговий тролейбус "Богдан" (2015-2019 рр. випуску), два тролейбуси "Електрон". Місто також розраховувало закупити до кінця 2022 року п'ять уживаних низькопідлогових тролейбусів Skoda за EUR125 тис., але торги не відбулися.