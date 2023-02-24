Канада оголосила про нові санкції проти РФ

Канада повідомила про введення санкцій проти 129 фізичних осіб та 63 організацій, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо.

"Ми вводимо санкції щодо 122 фізичних та 13 юридичних осіб, включаючи членів нижньої палати російського парламенту. (...) Санкції також вводяться щодо інших фізичних осіб, включаючи російських віце-прем'єр-міністрів, міністрів, співробітників адміністрації президента Росії." ." - йдеться у повідомленні.

Крім того, новий пакет заходів включає "введення санкцій щодо семи російських фізичних осіб та 50 оборонних підприємств, пов'язаних із російською оборонною промисловістю, включаючи виробництво танків, ракет та інших систем озброєння, які Росія використовує в Україні".

Канада також забороняє "експорт до Росії низки хімічних елементів, що використовуються в електроніці, а також імпорт російської зброї, боєприпасів...".