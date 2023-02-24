Події

21:55 24.02.2023

Останні вихідні зими розпочнуться без графіків погодинних відключень по областях – оператори мережі

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Останні вихідні зими розпочнуться без графіків погодинних відключень по областях – оператори мережі

Вихідні дні в Україні розпочнуться без обмежень споживання електроенергії, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

Таким чином, субота, 25 лютого, обіцяє стати чотирнадцятим днем поспіль без лімітів споживання електроенергії та відсутності графіків погодинних відключень.

"У суботу жодних відключень електроенергії не буде, оскільки НЕК "Укренерго" не встановлювала будь-яких обмежень на 25 лютого", - анонсувало у своєму фейсбуці "Хмельницькобленерго".

Подібні оголошення у своїх соцмережах також розмістили на вечір п'ятниці "Сумиобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", "Полтаваобленерго", "Чернівціобленерго", "Прикарпаттяобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської, Одеської областей.

Проте в самій Одесі та Одеському районі продовжуватимуть діяти графіки стабілізаційних відключень через мережеві обмеження.

Крім того, оператори попереджають, що в разі істотного дефіциту е/е або інших обставин обмеження можуть бути встановлені і упродовж дня.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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