Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова розпочати навчання українських пілотів для польотів на літаках F-16.

"Так, ми готові розпочати підготовку пілотів на F-16. Це має бути погоджено коаліцією, але українське небо має бути захищене", - сказав він у п'ятницю на пресконференції в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Зі свого боку Зеленський подякував польському прем'єру. "Це може відкрити нам можливість формування і нової авіаційної коаліції", - сказав він.