Події

16:48 24.02.2023

Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

1 хв читати
Польща може розпочати підготовку українських пілотів на F-16

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова розпочати навчання українських пілотів для польотів на літаках F-16.

"Так, ми готові розпочати підготовку пілотів на F-16. Це має бути погоджено коаліцією, але українське небо має бути захищене", - сказав він у п'ятницю на пресконференції в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Зі свого боку Зеленський подякував польському прем'єру. "Це може відкрити нам можливість формування і нової авіаційної коаліції", - сказав він.

Теги: #польща #f_16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 24.02.2023
Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

16:53 24.02.2023
Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

16:40 24.02.2023
Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

14:03 24.02.2023
Перші танки Leopard із Польщі вже прибули в Україну

Перші танки Leopard із Польщі вже прибули в Україну

12:59 24.02.2023
Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

11:15 24.02.2023
Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до Києва

08:40 24.02.2023
Польща висилає білоруського військового аташе

Польща висилає білоруського військового аташе

20:00 23.02.2023
Польща почала укріплювати кордон із Росією та Білоруссю

Польща почала укріплювати кордон із Росією та Білоруссю

11:13 23.02.2023
В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців

В Україні завершилася секретна місія польських саперів, яка тривала майже п'ять місяців

23:51 22.02.2023
Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща прийме на лікування 2,5 тис. поранених українських військових - Зеленський

Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4

Польща наполягає на посиленні 10-го пакета санкцій Євросоюзу

Перші танки Leopard із Польщі вже прибули в Україну

ВР денонсувала договір із РФ про використання Азовського моря і Керченської протоки

ОСТАННЄ

Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО

Україна переможе, і ми вже будуємо мирне майбутнє для нових поколінь - головний рабин України та Києва

Зеленський дякує Байдену: Ми йдемо до перемоги за підтримки американського народу

Право на бронювання від мобілізації в IT-секторі мають не лише резиденти "Дія.City" - заступник міністра

За рік війни в Червоному Хресті України з'явилися нові напрями - Доценко

Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

Україна ніколи не буде перемогою для Росії - Байден

Рада ухвалила закон про прозорість в оборонних закупівлях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА