Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

Бійці Державної прикордонної служби України протягом минулої доби відбили три атаки російських окупантів біля м.Бахмут Донецької області.

"Ворожі сили намагалися штурмувати стрілецькими підрозділами за підтримки артилерії та армійської авіації. Незважаючи на щільні обстріли, українські захисники твердо утримували позиції", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті прикордонного відомства у четвер.

Прикордонники за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляли наближення ворожої піхоти та наводили на неї вогонь мінометів та артилерії.

"Противник не досяг успіху і відступив для перегрупування, втрати російсько-окупаційних військ дорозвідуються", - повідомили у відомстві.