Кулеба провів зустріч із генсеком ООН, обговорили шляхи припинення російської агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і я обговорили шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права. Я високо оцінив зусилля генерального секретаря з реалізації Чорноморської зернової ініціативи, яка ввійде в історію як його спадщина", - написав Кулеба у твіттері.