Події

18:24 23.02.2023

Кулеба провів зустріч із генсеком ООН, обговорили шляхи припинення російської агресії

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і я обговорили шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права. Я високо оцінив зусилля генерального секретаря з реалізації Чорноморської зернової ініціативи, яка ввійде в історію як його спадщина", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #кулеба #гуттеріш

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