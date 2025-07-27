Інтерфакс-Україна
Події
04:40 27.07.2025

Генсек ООН: конференція з питання Палестини та реалізації рішення про створення двох держав є важливим кроком до миру

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш вважає, що конференція з питань Палестини та реалізації рішення про створення двох держав є важливим кроком до сталого миру.

"Конференція високого рівня з питання Палестини та реалізації рішення про створення двох держав, що відбудеться наступного тижня, є важливим кроком до сталого миру", - написав він у соцмережі Х в суботу.

Гуттеріш висловив подяку співголовам, Франції та Саудівській Аравії, за їхнє лідерство та відданість справі сприяння проведенню цього заходу.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1949138221549375910

Теги: #гуттеріш #оон #палестина

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