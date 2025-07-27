04:40 27.07.2025
Генсек ООН: конференція з питання Палестини та реалізації рішення про створення двох держав є важливим кроком до миру
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш вважає, що конференція з питань Палестини та реалізації рішення про створення двох держав є важливим кроком до сталого миру.
"Конференція високого рівня з питання Палестини та реалізації рішення про створення двох держав, що відбудеться наступного тижня, є важливим кроком до сталого миру", - написав він у соцмережі Х в суботу.
Гуттеріш висловив подяку співголовам, Франції та Саудівській Аравії, за їхнє лідерство та відданість справі сприяння проведенню цього заходу.
Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1949138221549375910