Стратегію формування кадрового резерву для реінтеграції Криму буде презентовано до середини березня - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що стратегію формування кадрового резерву для реінтеграції Криму буде представлено до середини березня 2023 року.

"Ми свідомі того, що реінтеграція Криму буде важкою. Під чоботом окупанта люди жили протягом дев'яти років. Тож відновлювати українську державність там доведеться майже з нуля. Але ми це зробимо, хоч би яких зусиль це вартувало", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Віцепрем'єр повідомила, що наразі створено робочу групу, яка до середини березня має представити стратегію формування кадрового резерву.

"Ідеться про підготовку наших фахівців з числа ветеранів, корінних жителів і народів Криму, а також тих, хто змушений був виїхати у 2014 році. У нас є майже 50 тисяч таких громадян. З них ми формуємо необхідний кадровий резерв, щоб потім відновити наш рідний український Крим", - резюмувала Верещук.