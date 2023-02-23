У суботу морози почнуть відступати, сніг чергуватиметься з дощем

24 лютого температура у східних і Сумській областях уночі 10-15° морозу, вдень близько 0°, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях уночі близько 0°, вдень 6-11° тепла; на високогір'ї Карпат уночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; на решті територій уночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

Опадів в Україні у п'ятницю не очікується, лише вдень у західних і північних областях невеликий, на Закарпатті помірний дощ (у Карпатах мокрий сніг). Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних і центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в п'ятницю, 24 лютого, вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 3-5° тепла.

Синоптики очікують, що в суботу, 25 лютого, вночі в Україні буде невеликий мокрий сніг і дощ, удень у західній частині та північних областях помірний дощ (у Карпатах і подекуди на Закарпатті значні опади); на решті територій без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/c, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в східних областях 2-7° морозу), у західній частині 1-6° тепла; вдень 6-11° тепла, у центральних областях і подекуди в південній частині 12-17°, у Карпатах, східних і північно-східних областях 2-7° тепла.

У Києві в суботу очікується вночі невеликий мокрий сніг, удень невеликий дощ. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/c. Температура вночі 1-3° тепла; вдень 9-11°.